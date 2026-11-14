Українська антибалістична ракета вже готова: Зеленський розкрив деталі нової розробки

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Україна завершила розробку власної антибалістичної ракети в межах програми FREYJA. Водночас для роботи системи необхідні й інші компоненти, постачання яких залежить від міжнародних партнерів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

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«Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І в цілому наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета — це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів», — заявив президент.

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Україна працює над посиленням ППО

Президент також повідомив про підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться наступного тижня. Він заявив, що долучиться до зустрічі онлайн.

Одним із ключових питань залишається отримання додаткових ракет для протиповітряної оборони. За словами Зеленського, українська сторона вже обговорила з європейськими партнерами наявні запаси PAC-2 та PAC-3 і звернулася з проханням передати частину цих ракет.

«Будуть відповідні пакети з усіма нагальними речами. Ми це проговорили під час багатосторонньої зустрічі — групи друзів України. Сказали, скільки в європейців є PAC-2, PAC-3. Попросили попрацювати над відсотком від цих запасів. Це складне питання. Дуже їх просимо», — додав глава держави.

Окремо президент наголосив на потребі в додаткових винищувачах F-16. Він пояснив, що наявні літаки потребують регулярного ремонту та оновлення через свій вік.

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За оцінкою Зеленського, Україні необхідно одночасно мати в небі у 2,5 раза більше винищувачів, ніж вона використовує зараз.

«Дуже просимо і літаки F-16. Є ліміти щодо використання, бо літаки не нові. На сьогодні нам потрібно в два з половиною рази більше літаків одночасно в небі, ніж та кількість, яку ми застосовуємо. Тобто в нас на паперах все це є, але вони постійно в реновації, тому що F-16 не молоді. Над цим питанням треба і з американцями також працювати — займаємось цим», — додав президент.

Крім того, Україна випробовує кілька варіантів супутникового зв’язку. Робота вже розпочалася з Францією, Норвегією, Данією та Фінляндією. Очікується, що до неї долучиться й Німеччина.

«Це історія не дуже швидка, на жаль. Але в цьому напрямі ми також домовились працювати», — зауважив глава держави.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що посилення підтримки України може змусити Росію піти на реальні переговори. На його думку, важливу роль у цьому відіграє Конгрес США, якщо ухвалить новий пакет допомоги, який передбачатиме посилення санкцій та постачання озброєння.

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