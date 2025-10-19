Війна в Україні / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку «певних кроків» на фронті після доповіді військових та Служби безпеки.

Про це він сказав у своєму зверненні в неділю, 19 жовтня.

Президентові доповіли про ситуацію на Покровському напрямку, в сусідніх районах, а також у Куп’янську, на прикордонні Харківщини та Сумщини та у Запорізькій області.

«Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар», — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським далекобійні удари по території держави-агресорки.

«Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності», — наголосив він.

Володимир Зеленський додав, що триває співпраця з європейськими партнерами щодо збільшення закупівель американської зброї.

«Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня ми будемо говорити з партнерами в Європі щодо нових внесків у програму PURL. Також ми готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо», — повідомив він.

Окрім того, президент доручив дипломатам за домовленістю з лідерами країн-союзників готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих.

«Нам в Європі потрібні спільні сильні позиції, і це буде», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня ЗСУ вразили важливі об’єкти на території РФ — нафтопереробний та газопереробний заводи.