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Українська армія ліквідувала понад 5700 російських військових: дані Генштабу ЗСУ

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Українська армія ліквідувала понад 5700 російських військових: дані Генштабу ЗСУ

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Захищаючи свою землю, українська армія знищила орієнтовно 198 російських танків.

Станом на 1 березня українські військові ліквідувати орієнтовно 5710 російських окупантів, які вторглися в Україну.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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