Українська армія ліквідувала понад 5700 російських військових: дані Генштабу ЗСУ

Захищаючи свою землю, українська армія знищила орієнтовно 198 російських танків.

Станом на 1 березня українські військові ліквідувати орієнтовно 5710 російських окупантів, які вторглися в Україну.

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Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.