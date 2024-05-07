Українська армія на тлі виснаження пробує новий стиль рекрутингу - WSJ

Збройні сили України пробують новий спосіб рекрутингу, намагаючись таким чином поповнити лави виснажених підрозділів на передовій.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Для цього все частіше з'являються реклама на білбордах та рекламні інструменти Instagram.

"Не чекайте, поки ворог прийде до вашого дому. Знищуйте ворога разом з нами", - йдеться у рекламному дописі батальйону "Вовки Да Вінчі.

Це відбувається на тлі того, як російські окупанти активізувалися на сході України.

"Кампанія вербування є частиною зусиль із поповнення виснажених сил. Це відбувається на тлі того, як російські війська просуваються на сході України, перевершуючи українців озброєнням", - пишуть аналітики ISW.

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Також зазначається, що Україні потрібні додаткові війська для утримання лінії фронту. Йдеться і про те, що дані президента Володимира Зеленського про 31 тисячу загиблого на фронті є заниженими.

Зазначимо, в Україні, окрім дефіциту озброєння, загострюється ситуація з мобілізацією.

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