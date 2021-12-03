Українська армія отримає від Туреччини понад 20 нових ударних дронів Bayraktar — Bloomberg

Джерело в турецькому уряді повідомляє, що Україна могла отримати більше турецьких безпілотників, ніж повідомляли офіційно.

Журналісти авторитетного видання Bloomberg, з посиланням на джерела в турецькому уряді та серед керівництва компанії Baykar, що займається виробництвом зброї, повідомили про постачання найближчим часом до України щонайменше 24 безпілотників Bayraktar.

Про це йдеться у п’ятницю, 3 грудня, в публікації Bloomberg .

У виданні стверджують, що джерела натякнули, що загалом Україна отримала від Туреччини "значно більше" безпілотників, ніж повідомляли офіційно. Постачання ударних дронів начебто дає урядові Туреччини більше можливостей для тиску на Росію в суперечці за регіональне лідерство.

Окрім того, джерела Bloomberg стверджують, що Туреччина також підписала угоду про спільне будівництво космічних ракет за українською технологією ракет типу "Зеніт-2". Журналісти припускають, що це може стати кроком до розробки турецьких балістичних ракет.

Нагадаємо, Україна має намір придбати до півсотні турецьких ударно-розвідувальних дронів Bayraktar TB2. В Україні також можуть створити спільне з Туреччиною підприємство для локалізованого виробництва бойових дронів.

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