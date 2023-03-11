Українська армія сьогодні найкраща в Європі – французький генерал

Водночас генерал прогнозує, що теперішні процеси всередині російської армії призведуть до того, що вона буде здатна лише оборонятися.

Українська армія на сьогодні є найкращою у Європі, а от російська виявилася армією "з третьої ліги".

Таку думку висловив французький генерал, ексзаступник командувача сил НАТО в Європі Мішель Яковлефф у розмові з ексчленом екіпажу у військово-морській авіації Франції Ксав’є Тительманом.

"Раптом виявилось, що російська армія – це команда, про яку всі думали, що вона грає в Лізі Чемпіонів, а вона з третьої ліги. У кращому разі вона перейде до другої ліги, але у вищій лізі їй нічого не світить. Українська армія, на мою думку, сьогодні найкраща армія в Європі", – сказав Яковлефф.

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За його оцінками, теперішні процеси всередині російської армії призведуть до погіршення її стану завадять стати сильним військом. У такому разі армія РФ буде здатна лише оборонятися.

Французький генерал зауважив, що серед іншого до цього призводять штучні військові формування на зразок приватних армій. Вони лише ускладнюють координацію підрозділів російських військ.

Яковлефф також висловив свою думку щодо сценаріїв завершення війни в Україні. Серед них – перемога Росії,перемога України, зупинка армій обох держав на тих кордонах, які вони змогли захопити чи відвоювати.

Однак для перемоги російської армії вона повинна продемонструвати необхідний рівень військового професіоналізму. Генерал уточнив, що йдеться про вибір цілей атаки, логістику, координацію вогню, якість техніки та взаємодію військ.

"Але вони досі цього не показали. Також росіянам потрібні оперативні і тактичні помилки українців", – додавЯковлефф.

Він також зазначив, що перемогти Україну не допоможуть ні оголошення чергової мобілізації в РФ чи набір найманців для ПВК "Вагнер", якщо не будуть розв’язані наявні проблеми.

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Яковлефф звернув увагу, що при цьому менша українська армія протиставляє кількості війська якість. В результаті цього Україна має повернути усі свої території разом з Кримом та Донбасом.

"Це покаже росіянам, що 2014 і 2022 роки – це не просто ріки крові та зубожіння країни, це не дало нічого. Жодного квадратного кілометра. Ось що потрібно показати. Це – умова для міцного миру", – переконаний генерал.

Нагадаємо, в середині січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що держава та ЗСУ стали членами НАТО де-факто. Він пояснив: "Тому що у нас є зброя та розуміння, як її використати… Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де-юре".

У лютому Резніков заявив, що українська армія стає найкращою в Європі. Міністр також зауважив, що Україна – єдина країна, яка має досвід боротьби з російською армією.

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