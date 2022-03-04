Українська артилерія придушує спроби російський кораблів вести вогонь - Арестович про ситуацію в Одесі

Українська артилерія придушує спроби російський кораблів вести вогонь - Арестович про ситуацію в Одесі

Загальна ситуація - контрольована, кажуть в Офісі президента.

Ситуація в Одесі загалом контрольована, українська артилерія придушує спроби російського корабельного флоту вести вогонь.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час відеозвернення.

"Що стосується Одеси, небезпеки безпосередньої немає. Збройні сили України, сили оборони, керівництво міста і області контролює ситуацію. І нечисленні спроби корабельного флоту противника вести вогонь подавляються, придушуються нашою артилерією у відповідь. Загальна ситуація - контрольована", - сказав він.