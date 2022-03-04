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Українська артилерія придушує спроби російський кораблів вести вогонь - Арестович про ситуацію в Одесі

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Українська артилерія придушує спроби російський кораблів вести вогонь - Арестович про ситуацію в Одесі

Фото: скріншот із відео

Загальна ситуація - контрольована, кажуть в Офісі президента.

Ситуація в Одесі загалом контрольована, українська артилерія придушує спроби російського корабельного флоту вести вогонь.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час відеозвернення.

"Що стосується Одеси, небезпеки безпосередньої немає. Збройні сили України, сили оборони, керівництво міста і області контролює ситуацію. І нечисленні спроби корабельного флоту противника вести вогонь подавляються, придушуються нашою артилерією у відповідь. Загальна ситуація - контрольована", - сказав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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