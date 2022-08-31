Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українська авіація "мінусувала"117 росіян та чотири склади боєприпасів

Дата публікації
Перегляди
273
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українська авіація "мінусувала"117 росіян та чотири склади боєприпасів

Фото: Associated Press

Українською авіацією відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

Про це пише оперативне командування «Південь»

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська «відмінусовано» 117 росіян, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, три реактивних системи залпового вогню «Град», самохідну гармату «Гіацинт-С», самохідну гаубицю «Мста-С»,

Також знищено 18 одиниць авто-бронетехніки та чотири склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

Читайте також:

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
273
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація