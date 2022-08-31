Українська авіація "мінусувала"117 росіян та чотири склади боєприпасів

Українською авіацією відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

Про це пише оперативне командування «Південь»

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська «відмінусовано» 117 росіян, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, три реактивних системи залпового вогню «Град», самохідну гармату «Гіацинт-С», самохідну гаубицю «Мста-С»,

Також знищено 18 одиниць авто-бронетехніки та чотири склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

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Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

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