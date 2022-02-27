Українська авіація перехопила російські штурмовики у небі над Києвом

Українська авіація перехопила російські штурмовики у небі над Києвом

Армії вдалося зірвати висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні.

Авіація українських повітряних сил протягом минулої доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Анна Маляр.

Крім того, військово-морські сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні.

"Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках. Угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. І перейшли до маневренних дій", - повідомила вона.

Як повідомлялося, у Василькові, за інформацією місцевих, під час обстрілів окупаційними військами РФ, одна з ракет влучила у школу-інтернат.