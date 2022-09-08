Українська авіація помотлошила російських окупантів: знищено склад ПММ, командний пункт та кілька десятків вояків

В результаті було "попсовано" командний пункт, склад, техніку та кілька десятків самих окупантів.

Про цеі йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА", - йдеться в повідомленні Генштабу.

В результатіроботи української артилерії та ракетників за поточну добу уражено ворожий командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження.

Нагадаємо, що українські десантники з ПЗРК за ранок "демілітаризували" два російські Су-25.

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