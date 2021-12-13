Українська авіація посилила охорону мостів, АЕС та інших критичних об'єктів

Українська авіація посилила охорону мостів, АЕС та інших критичних об'єктів

"ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій", запевнили в Міноборони.

Через можливе вторгнення Російської Федерації в Міністерстві оборони України вживають заходи щодо посилення повітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, ситуація поблизу українських кордонів залишається складною. РФ періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів для того, аби "підтримати напругу в регіоні та тиск на сусідні держави".

У Міноборони наоголошують, вони фіксують поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною. Додають, станом на 13 грудня перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Подібні перекриття країною-агресоркою відбуваються систематично, аби "перешкодити вільному судноплавству в Азовському морі".

"Чергові підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки – це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури. Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається довкола державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів", - повідомили у міністерстві.

Тако в Міноборони запевняють, "ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, готові захищати Україну та давати відсіч".

Нагадаємо, очільники МЗС країн "Великої сімки" пообіцяли, що РФ "дорого коштуватиме" вторгнення до української території. Вони закликали Кремль до "деескалації" поблизу кордонів України.

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