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Українська авіація завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога

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Українська авіація завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога

Генштаб ЗСУ

Ракету “Іскандер”, що ворог випустив  по Миколаївщині, знищено силами протиповітряної оборони.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Українською авіацією завдано 18 ударів по позиціях, логістиці,  командних та опорних пунктах ворога.

Протягом бойового дня, в районі Високопілля  продовжувалась розвідувальна діяльність за допомогою безпілотного шпигуна "Орлан-10". Влучним пострілом зенітного ракетного підрозділу шпигуна знищено.

В районі Новогригорівки, на Миколаївщині, під час спроби атакувати українські позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52.

А під  час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві  ракети Х-59.

Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3447
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