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Українська авіація знищила два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки ворогів

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Українська авіація знищила два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки ворогів

Новини України: авіація знищила два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки ворогів

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 росіян,152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Нагадаємо, ворог без успіху намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
632
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