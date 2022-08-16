Українська авіація знищила два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки ворогів

Новини України: авіація знищила два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки ворогів
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 росіян,152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
Нагадаємо, ворог без успіху намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.
Читайте також:
- Захід зробив свою ставку: Клімкін розповів про таємний сигнал Україні щодо НАТО
- ЗСУ переходять до третього етапу війни: військовий експерт пояснив, що це означає
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати