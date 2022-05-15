Українська авіація знищила командно-спостережний пункт окупантів - Генштаб

Українські пілоти мали вдалий день минулої доби.

Їм вдалося знищити командно-спостережний пункт окупантів разом із технікою та особовим складом.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Авіація повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника", - повідомляють у Генштабі.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил було збито 8 повітряних цілей: сім БпЛА типу “Орлан-10, 1 літак.

Нагадаємо, що українські військові “приземлили” російський винищувач (ймовірно, Су-30 або Су-34) в небі над Харківщиною. Це вже 201-й літак окупантів, збитий від початку повномасштабних воєнних дій. Окрім того, цього ж дня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних сил збила 7 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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