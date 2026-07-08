Українська авіація збила російський винищувач Cу-35: деталі

Російський винищувач

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Повітряні сили офіційно підтвердили, що збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Про це повідомляють Повітряні сили України у середу, 8 липня.

«8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35! Слава Україні! Разом до перемоги!», — йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Су-35

Зауважимо, що Су-35 — це радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. У першій половині 1990-х років було випущено 12 прототипів, згодом програму згорнули. Втім, 2005 року вирішено відновити розроблення Су-35. Тоді він одержав індекс Су-35БМ.

Нагадаємо, вдень 8 липня Повітряні сили повідомили про втрати російської авіації. У командуванні заявили про збиття літака, але не вказали, якого саме.

За даними Генерального штабу, від початку 2022 року Росія втратила 436 літаків та 353 гелікоптери. Таку статистику оприлюднили 8 липня 2026 року.

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