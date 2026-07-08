ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
1 хв

Українська авіація збила російський винищувач Cу-35: деталі

Російська авіація зазнає втрат у війні. 8 липня був збитий багатоцільовий винищувач.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Російський винищувач

Російський винищувач

Повітряні сили офіційно підтвердили, що збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Про це повідомляють Повітряні сили України у середу, 8 липня.

«8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35! Слава Україні! Разом до перемоги!», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Су-35

Зауважимо, що Су-35 — це радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. У першій половині 1990-х років було випущено 12 прототипів, згодом програму згорнули. Втім, 2005 року вирішено відновити розроблення Су-35. Тоді він одержав індекс Су-35БМ.

Нагадаємо, вдень 8 липня Повітряні сили повідомили про втрати російської авіації. У командуванні заявили про збиття літака, але не вказали, якого саме.

За даними Генерального штабу, від початку 2022 року Росія втратила 436 літаків та 353 гелікоптери. Таку статистику оприлюднили 8 липня 2026 року.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie