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Українська авіація збила російський винищувач Cу-35: деталі
Російська авіація зазнає втрат у війні. 8 липня був збитий багатоцільовий винищувач.
Повітряні сили офіційно підтвердили, що збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.
Про це повідомляють Повітряні сили України у середу, 8 липня.
«8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35! Слава Україні! Разом до перемоги!», — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Су-35
Зауважимо, що Су-35 — це радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. У першій половині 1990-х років було випущено 12 прототипів, згодом програму згорнули. Втім, 2005 року вирішено відновити розроблення Су-35. Тоді він одержав індекс Су-35БМ.
Нагадаємо, вдень 8 липня Повітряні сили повідомили про втрати російської авіації. У командуванні заявили про збиття літака, але не вказали, якого саме.
За даними Генерального штабу, від початку 2022 року Росія втратила 436 літаків та 353 гелікоптери. Таку статистику оприлюднили 8 липня 2026 року.