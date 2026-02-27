Українська балістична ракета FP-7 пройшла випробування: відео

Українська ракета FP-7 / © скриншот з відео

Українська компанія Fire Point, яка є виробником ракети «Фламінго», провела випробування балістичної ракети FP-7.

Відео запусків української балістики опублікував на платформі Х співвласник збройової компанії Денис Штілерман.

На опублікованих кадрах видно, як українська балістична ракета стартує з пускового майданчика і стрімко набирає висоту.

«Вітаємо FP7», — коротко прокоментував опубліковані кадри Штілерман, додавши наприкінці смайлик.

Більше жодних даних про випробування не повідомляється.

Раніше Денис Штілерман повідомляв про підготовку до завершення кодифікації нової балістичної ракети FP‑7.

За його словами, якщо держава надасть необхідне фінансування і замовлення, масовий випуск цих ракет — у масштабах сотень одиниць щомісяця — реально запустити вже від травня 2026 року.

Що відомо про ракету FP‑7

FP‑7 позиціонується як український аналог ракети С‑400, але завдяки композитній конструкції має інші технічні параметри.

Її заявлена дальність — 200 км, швидкість — 1500 м/с, а бойова частина важить 150 кг. Кругове ймовірне відхилення від цілі становить близько 14 метрів.

Нагадаємо, паралельно Fire Point працює над ще однією моделлю балістичної ракети FP‑9. має бойову частину 800–850 кг і дальність польоту 800–850 км. Тестові випробування балістики, яка здатна ударити по Москві та Петербургу, теж мали відбутися в лютому цього року.