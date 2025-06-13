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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Українська балістична ракета "Сапсан" піде у серійне виробництво – військовий аналітик

ЗСУ потребують хоча б 300-500 балістичних ракет.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ракетний удар

Ракетний удар

Українська балістична ракета «Сапсан», яку нещодавно було застосовано для ураження російського військового об’єкта, піде в серійне виробництво.

Про це повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак у колонці для LIGA.net.

За його словами, у Міноборони запевнили, що для цього немає жодних перешкод.

«Можна передбачати, що Україна вже на шляху до ракетного нарощування, і це важливо не тільки для сьогодення, а й для забезпечення майбутнього держави і нації", – наголосив Валентин Бадрак.

Він додав, що ЗСУ потребують хоча б 300-500 балістичних ракет, щоб дотягнутися до найбільш важливих елементів оборонного потенціалу Росії.

Які характеристика «Сапсана»

За інформацією аналітика, український "Сапсан" під час випробувань досяг швидкості у 5,2 махів (близько 6370 км/год). Для порівняння: американська ракета ATACMS, яку росіянам не вдається перехопити, має швидкість приблизно 3 маха, а російський "Іскандер-М" – близько 6 махів.

Як зазначив Бадрак, відомо, що українська ракета має бойову частину вагою 480 кг. Для порівняння у вже згаданої ATACMS маса бойової частини у фугасній версії складає 227 кг.

Раніше цей експерт повідомляв, що всередині травня відбулися випробування у бойових умовах балістичної ракети, яка подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт.

Що відомо про українську ракетну програму

Ракетна програма в Україні існує багато років, ще 2016-го було відомо про українську балістичну ракету "Сапсан".

Як розповів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко, цю ракету навіть хотіла купити Саудівська Аравія. Але цей проєкт не довели до кінця, як зауважив Романенко, через активну протидію Росії.

У листопаді минулого року директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров підтвердив, що Україна працює над власними крилатими й балістичними ракетами і зазначив, що вони можуть з'явитись у Сил оборони вже 2025 року.

За його словами, він бачив льотні випробування вітчизняних ракет і "результати є".

Нещодавно колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак припустив, що влітку 2025 року Україна може розпочати пуски власних ракет по території РФ. Він вірить у здатність ракетної програми зірвати літній наступ окупантів.

Нагадаємо, у серпні 2024 року президент Зеленський заявив, що українські збройні сили випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Застосування ракети, за його словами, було успішним. 

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