Українська балістика битиме майже на 900 км: які міста Росії під прицілом

Українська балістична ракета FP-7 / © Fire Point

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Україна наближається до створення власних балістичних ракет, здатних вражати цілі на відстані до 850 км. Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап оцінив потенційні зони ураження та перелік російських міст, що опиняться під прицілом.

Про це пише «Телеграф».

За словами Криволапа, нині етап льотних випробувань проходить зенітна ракета FP-7. Паралельно фахівці ведуть розробку потужнішої модифікації — FP-9. Обидві ракети належать до балістичного типу.

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«Ця ракета ще не зайшла на льотні випробування, тому що на них зайшла тільки FP-7, яка літає на 200 кілометрів і зараз потрібно підтвердити цю дальність. FP-9 матиме заявлену дальність 850 кілометрів», — розповів авіаексперт.

Варто зазначити, що така дальність потенційно охоплює не лише Кримський міст чи Москву. До радіусу дії також потрапляє низка промислових підприємств і нафтопереробних об’єктів, які вже раніше ставали цілями українських дронів. Серед них:

Туапсинський НПЗ,

Ярославський НПЗ,

Астраханський газопереробний завод,

підприємства оборонно-промислового комплексу в Тулі,

авіаційні заводи в Таганрозі та інші об’єкти.

Крім Москви, у зоні потенційного ураження можуть опинитися Бєлгород, Курськ, Вороніж, Брянськ, Ростов-на-Дону, Липецьк, Орел, Краснодар, Калуга, Рязань, Саратов, Пенза, Ярославль і Нижній Новгород. Водночас точна відстань до конкретних цілей залежатиме від місця запуску ракети.

За оцінкою Криволапа, початок льотних випробувань може відбутися вже у червні — липні. Попередньо відомо, що FP-9 може мати дальність польоту 850 — 855 км, розвивати швидкість близько 2200 м/с, мати точність ураження на рівні 20 м і бойову частину вагою приблизно 800 кг.

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Що відомо про українські балістичні ракети?

Нагадаємо, 3 червня керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що Україна вже застосовує власні балістичні ракети дальністю 800 — 900 км по території РФ. Розробки ведуться державними та приватними компаніями, але через технологічну складність масове виробництво наразі не налагоджене.

Своєю чергою співзасновник збройної компанії Fire Point Денис Штілерман спрогнозував, що українська балістична ракета FP-9 може завдати удару по Москві вже цього літа або на початку осені 2026 року. Наразі в ракети готові всі компоненти, окрім двигуна, випробування якого заплановано на червень. Після підтвердження успішної роботи двигуна компанія планує перейти до тестових польотів, зокрема в бік російської столиці.

А президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив, що країна впритул наблизилася до створення власних балістичних ракет. Він наголосив, що оскільки російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, Україна масштабувала виробництво дронів і планує дедалі більше переносити війну на територію РФ, щоб мешканці російських міст, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, відчули наслідки агресії на власному досвіді.

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