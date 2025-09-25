Українська біженка показала, як її сім’ю прийняли у Німеччині, та отримала хвилю критики

Умови проживання українських біженців у Німеччині / © скриншот з відео

Киянка Настя Заварихіна опублікувала відео, де показала умови, в яких її родину — чоловіка та однорічного сина — розмістили у німецькій землі Гессен. Деякі користувачі розкритикували українку.

Своїм досвідом Настя поділилася у TikTok.

За словами жінки, людей у центрі було небагато, тому замість намету її сім’ї надали окрему кімнату. Там вони перебували від четверга до понеділка.

«Поки ми проходили первинну реєстрацію, нам давали бутерброди, нас поїли чаєм і все було дуже круто», — розповіла Настя.

Після кількох днів у Гессені родину перевезли до Нижньої Саксонії, до невеликого містечка, яке киянка порівняла з українським Трускавцем.

Настя зазначила, що там сім’ю добре годували, забезпечили продуктовими наборами, зокрема й для дитини. Згодом вони отримали окрему кімнату в гуртожитку.

«У нас є своя кухня, ванна, туалет, нам дали нове безкоштовне дитяче ліжечко. Все нове, все чисте, все круто, ванна дуже чиста, все прям клас. Ми дуже вдячні Німеччині, це дуже круті умови, дякую!» — поділилася українка.

З коментарів стало зрозуміло, що до Німеччини родина жила у Нідерландах із тимчасовим захистом. Однак, як пояснила Настя, сім’я відмовилася від нього, адже навіть маючи роботу, не мало можливості оселитися в окремому житлі.

Під відео користувачі активно ділилися своїми думками. Частина відзначила, що родині пощастило потрапити в такі умови, адже це не завжди трапляється. Інші ж поставили Насті багато запитань — зокрема, як її чоловіку вдалося виїхати з України та чому він не служить у війську. Жінка пояснила, що чоловік був поранений під час захисту України та виключений із військового обліку.

У коментарях також писали:

«Побував на війні, був поранений, списаний і, можливо, ще і групу має. Які ще можуть бути питання?! Невже людина приліпити на себе табличку повинна, що він списаний військовий після поранення і ще написати де, коли, куди було поранення і який орган відсутній?!»

«Шановна, живуть тут і в палатках, і туалет на вулиці, і душ. Це ви не на той поток попали».

«Вперше чую позитивний відгук — зазвичай одні невдоволення».

«Це вже схожі на українців… А не ті, яким все погано, все пропало, Німеччина гів*о і т. д. і т. п…».

До слова, у Німеччині прем’єр-міністр Баварії та голова партії ХСС Маркус Зьодер заявив, що настав час обговорювати повернення працездатних українців на Батьківщину. Він зазначив, що попри відсутність миру, українці мають забезпечувати безпеку своєї держави. Зьодер також повідомив, що рівень працевлаштування серед українських біженців у Німеччині значно нижчий, ніж в інших країнах ЄС.