Українська делегація ініціювала термінове засідання ТКГ через загострення ситуації на Донбасі

Україна запропонувала залучити представників країн Нормандського формату до участі в моніторингу і верифікації дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Через значне посилення обстрілів на Донбасі українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціювала термінове позачергове засідання ТКГ та робочої групи з питань безпеки.
Про це пресслужба української делегації для участі у Тристоронній контактній групі повідомила у Facebook.
Як наголошує пресслужба української делегації, сьогодні, 17 лютого, внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені, зокрема, будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, а також двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували учні та персонал.
"У зв’язку з цим Українська делегація звернулась до Представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ", — йдеться в повідомленні.
Українська делегація в ТКГ запропонувала залучити представників країн Нормандського формату до участі в моніторингу і верифікації дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
"Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі", — наголосила українська делегація.
Нагадаємо, в зоні проведення Операції об'єднаних сил ситуація залишається неспокійною. Від ранку 17 лютого незаконні збройні формування гатять зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. У результаті обстрілів окупантів ж поранені українські військові та цивільні.
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