Українська делегація ініціювала термінове засідання ТКГ через загострення ситуації на Донбасі

Українська делегація ініціювала термінове засідання ТКГ через загострення ситуації на Донбасі

Україна запропонувала залучити представників країн Нормандського формату до участі в моніторингу і верифікації дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Через значне посилення обстрілів на Донбасі українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціювала термінове позачергове засідання ТКГ та робочої групи з питань безпеки.

Про це пресслужба української делегації для участі у Тристоронній контактній групі повідомила у Facebook.

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Як наголошує пресслужба української делегації, сьогодні, 17 лютого, внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені, зокрема, будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, а також двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували учні та персонал.

"У зв’язку з цим Українська делегація звернулась до Представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ", — йдеться в повідомленні.

Українська делегація в ТКГ запропонувала залучити представників країн Нормандського формату до участі в моніторингу і верифікації дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

"Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі", — наголосила українська делегація.

Нагадаємо, в зоні проведення Операції об'єднаних сил ситуація залишається неспокійною. Від ранку 17 лютого незаконні збройні формування гатять зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. У результаті обстрілів окупантів ж поранені українські військові та цивільні.

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