Українська делегація вирушить до США на переговори щодо мінеральної угоди

Угода про корисні копалини. / © ТСН.ua

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Наступного тижня Україна направить до Вашингтона делегацію для обговорення нового проєкту угоди зі США щодо співпраці у сфері видобутку стратегічно важливих мінералів.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю Associated Press під час робочої поїздки на північ країни.

До складу української групи увійдуть представники Міністерств економіки, фінансів, юстиції та закордонних справ. Мета — розпочати технічні консультації, визначити “червоні лінії” та погодити принципи потенційної співпраці.

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Свириденко зазначила, що нинішній текст документа — це лише бачення юридичної команди Мінфіну США, а не узгоджена позиція сторін. Україна наразі працює над формуванням власної переговорної позиції та залученням зовнішніх консультантів — юридичних, фінансових та інвестиційних.

Суперечливий проєкт і зростаюча напруга

Розробка нової угоди вже стала причиною дискусій як усередині країни, так і у відносинах Києва та Вашингтона. Після витоку проєкту угоди в український парламент низка політиків розкритикували документ як спробу США отримати надмірний контроль над українськими природними ресурсами.

Оновлена версія угоди, надіслана Києву з Вашингтона, передбачає створення фонду для роботи з мінеральними ресурсами, однак його структура та роль України в управлінні залишаються незрозумілими. За словами аналітиків, Київ у проєкті фігурує радше як формальний учасник. Україна планує оскаржити це під час переговорів, посилаючись на раніше узгоджену рамкову модель.

Про що йдеться в угоді

США виявляють інтерес до понад 20 видів стратегічної сировини, яку має Україна, зокрема титану, літію та урану. Ці матеріали критично важливі для оборонної, авіаційної та енергетичної промисловості.

Раніше обговорювалась ідея створення спільного інвестиційного фонду, куди Україна мала б спрямовувати до 50% майбутніх доходів від видобутку національних ресурсів, включаючи нафту, газ і корисні копалини.

Хоча зустріч у Білому домі зірвалася, українська сторона, за словами Свириденко, досі налаштована підписати рамкову угоду, вважаючи її кроком до посилення стратегічного партнерства зі США та отримання підтримки у війні проти Росії.

“Це новий етап у відносинах зі США — етап, який вимагає залучення експертів у багатьох галузях”, — наголосила Свириденко.

Рамкова угода, яку так і не було формально підписано, передбачала, що прибутки від використання природних ресурсів спрямовуватимуться до спеціального фонду для відновлення України. Йшлося не про передачу права власності чи контролю над цими ресурсами Сполученим Штатам.

“Ми чітко налаштовані на те, щоб фінальний варіант угоди після переговорів повністю відповідав стратегічним інтересам України”, — зазначила Юлія Свириденко. — “Досвід роботи над попереднім меморандумом показав, що наші команди здатні знаходити збалансовані рішення, які влаштовують обидві сторони”.

Нагадаємо, умови нової угоди про корисні копалини, яку запропонували США, ставлять під удар членство України в ЄС.