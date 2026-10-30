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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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464
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Українська делегація вже в Олешках: розпочалася евакуація мирного населення

Розмінування визначених маршрутів завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Олешки

Олешки / © Дмитро Лубінець

Українська делегація безпечно дісталась до Олешків. Розпочалась евакуація і роздавання гуманітарної допомоги.

Про це повідомив Давид Арахамія, очільник парламентської фракції провладної партії «Слуга народу».

Своєю чергою прем’єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що для жителів Олешків, які повертаються до України, місця в різних регіонах уже підготовлені.

«Станом на зараз Міністерство регіонів в тісній координації з Офісом омбудсмана, з Херсонською ОВА, Міністерством охорони здоров’я 24/7 ми всі займаємося цим процесом. До 14:00 сьогодні планується завершити попередній медичний огляд тих людей, які будуть виїжджати на територію України», — сказав Корецький під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю, пише «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що після первинного медогляду інформація буду передано в МОЗ, щоб якісно підготувати зустріч людей.

«Далі вони по складному маршруту потрапляють на територію Білорусі і з Білорусі переходять на митну територію України. В Чернігові і на Київщині будуть відбуватися повторні огляди і надання первинної медичної допомоги, забезпечення всіма необхідними засобами на перших порах — одяг, санітарні речі. А далі буде розміщення цих людей в тих чи інших регіонах. Ми вже всі приміщення підготували», — пояснив він.

«Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі. Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше», — написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Евакуація людей з Олешок — що відомо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який з боку України координує гуманітарну місію в окупованих РФ Олешках, зранку у четвер, 29 жовтня, повідомив про успішний перебіг розмінування доріг, необхідних для евакуації населення, а також про формування гуманітарного вантажу, який мають доставити 30 жовтня.

Режим припинення вогню в районі Олешок розпочався о третій ночі за київським часом у вівторок, 27 жовтня, й діятиме до 22:59 неділі, 1 листопада. За цей час мають доставити гуманітарну допомогу, а також евакуювати охочих людей, адже в місті гострий дефіцит продуктів і медикаментів.

Домовленість про «режим тиші» між Україною та РФ була досягнута 23 жовтня за посередництва першої леді США Меланії Трамп. За її словами, вивезення людей з Олешок відбуватиметься як на підконтрольну Україні територію, так і на території, що контролюються Росією, — за їхнім бажанням.

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