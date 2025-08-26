Українська діаспора у США формує порядок денний відбудови: підсумки форуму Freedom Means Business

Реклама

Подія зібрала понад 180 учасників — представників урядових інституцій, дипломатичного корпусу, бізнесу, медіа, ветеранських організацій та української діаспори. Головними темами стали фінансування відбудови України, гуманітарне розмінування та інформаційна безпека як ключовий фактор довіри інвесторів і партнерів.

Перший блок дискусій стосувався фінансування інфраструктури. За оцінками Світового банку станом на 2025-й, країні необхідно щонайменше $524 млрд протягом наступного десятиліття. Частину цієї суми можливо акумулювати через діаспорні інвестиції, прямі іноземні вкладення та спільні фонди розвитку. Другий напрям було присвячено гуманітарному розмінуванню: понад 23% території України залишаються небезпечними, а витрати на очищення сягнуть близько $37 млрд. Третій блок зосередився на питаннях інформаційної безпеки та свободи слова, що розглядаються як елемент економічної стійкості. Учасники підкреслили, що в умовах гібридних загроз саме контроль над інформаційними потоками формує довіру до держави і визначає її місце у глобальній конкуренції.

Серед ключових спікерів — Влад Скоць, меценат, американський підприємець українського походження, засновник та президент USKO Inc., а також засновник і керівник Ukrainian American House. Він є ініціатором форуму і бере безпосередню участь в організації заходу. У своєму виступі Скоць наголосив: «Справжні зміни починаються з лідерства, що підтверджується вчинками. Я починав без зв’язків, але з вірою. Сьогодні ми маємо використовувати кожен ресурс, щоб просувати українські стратегічні інтереси і робити країну сильнішою у світі. Перемога вибудовується не лише на фронті, а й за столами переговорів, у владних кабінетах і в серцях тих, хто готовий діяти».

Ukrainian American House, заснований у 2018 році, пройшов шлях від культурної ініціативи громади до багатофункціональної інституції, що реалізує економічні, гуманітарні та освітні проєкти. Організація стала впливовим майданчиком для розвитку українсько-американського партнерства і залучення діаспори до процесів відбудови. Ukrainian American House також розвиває напрям публічної дипломатії, виступаючи посередником між українськими громадами у США та американськими інституціями. Така багаторівнева робота дозволяє позиціонувати діаспору як активного учасника відбудови, а не лише спостерігача подій.

Форум має сталу інституційну підтримку. Генеральним організаційним партнером цього року стала компанія USKO Inc.. Це одна з лідируючих логістичних мереж у США, що 19 років працює на ринку та забезпечує масштабні вантажні перевезення. Саме завдяки управлінському ресурсу USKO Inc. форум отримав можливість функціонувати на стабільній основі.

Форум Freedom Means Business продовжує зберігати високий рівень учасників. У попередні роки серед його спікерів були екс-спецпредставник США в Україні Курт Волкер, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, сенатор від Каліфорнії Алекс Паділья та інші впливові політики і бізнесмени. Цьогорічна програма завершилася концертом українського гурту KAZKA біля Капітолію штату Каліфорнія, який зібрав понад 5 тисяч глядачів. Культурна частина стала доповненням до бізнес-дискусій, підкреслюючи, що публічна дипломатія має не лише економічний і безпековий, а й культурний вимір.