Українська фірма постачала продукти до “ДНР” та підтримувала терористів фінансами: фото

Служба безпеки припинила діяльність продовольчої корпорації, яка фінансувала терористів на окупованій територій.

У Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили українську продовольчу компанію, яка постачала продовольство до так званої “ДНР”, сплачувала “податки” терористам і перерахувала частину одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку 2000-х років на Донеччині, яка займалася дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину. Однак, частина активів залишилася на тимчасово окупованій території сходу України.

Власник компанії налагодив збут продовольства через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Сплачуючи "податки" терористам, підприємство перерахувало у “ДНР” понад 4 млн у гривневому еквіваленті. Також зафіксовано, що фірма здійснювала "відрахування" до "фонду" терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

За адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині та в помешканнях фігурантів було проведено обшуки, під час яких виявлено документацію, які підтверджує співпрацю із окупаційною адміністрацією у Донецькій області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін включив до складу своєї армії бойовиків з тимчасово захоплених територій Луганської та Донецької областей.

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