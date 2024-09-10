Українська керована авіабомба завершує випробування: експерт шокував її вартістю

Українська керована авіабомба, яка завершує випробування, може коштувати 40-50 тисяч доларів, що в чотири рази дешевше від американських.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 військовий експерт Павло Нарожний.

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"Вартість бомби, по-перше, ми маємо багато радянських бомб, вони коштують для нас нічого. Однак навіть якщо ми будемо купувати такі гравітаційні бомби, вони варті 15-20 тисяч доларів. Тобто, ми кажемо, що одна така бомба буде коштувати 40-60 тисяч доларів максимум. Для порівняння, одтин постріл із HIMARS ракетою JMS вартує десь 200 тисяч доларів", - зазначив експерт.

За його словами, керована авіабомба українського виробництва є дуже точною. Точність влучання становить орієнтовно 15 метрів.

"Точність, із якою вони влучають, якщо немає засобів РЕБ, там де буде скидатися. А ми говоримо про першу лінії, тобто битимуть по окопах, і відносно не навеличку глибину, на 10-20 км за лінією фронту її будуть скидати. То вона може влучити у коло радіусом 15 м - і знищить там абсолютно все", - додав Нарожний.

Нагадаємо, в Офісі президента розкрили подробиці про нову українську балістичну ракету.

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