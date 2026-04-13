Українська хореографка розробила метод роботи зі стресом через тіло: підхід, сформований під час війни

За даними Американської психологічної асоціації, понад 75% людей регулярно відчувають фізичні симптоми стресу — зокрема м’язову напругу, втому, постійні болі та важкість в тілі, та порушення сну.

В умовах тривалого стресу ці стани часто стають хронічними і не піддаються звичайним методам саморегуляції.

Метод «Дотик», створений Романюк, базується на спостереженні, що в умовах постійного контролю та напруги тіло втрачає здатність самостійно розслаблятись. Навіть коли людина намагається «відпочити», її нервова система залишається у стані активації. Саме тому робота через тіло — рух, дихання та тілесну усвідомленість — дозволяє

відновити відчуття безпеки, знизити внутрішню напругу та поступово зупинити постійний потік думок.

«Під час війни я побачила, що жінки можуть функціонувати зовні, але залишатися в постійній внутрішній напрузі. І саме через тіло з’являється можливість це змінити», — зазначає авторка.

За її словами, метод вже був застосований у роботі з понад 100 жінками, серед яких — жінки, що проживали в Україні під час війни або адаптувались до життя за кордоном.

За внутрішніми спостереженнями в рамках проєкту, близько 70% учасниць відзначили зниження рівня напруги в тілі, тривоги, понад 80% покращення самопочуття та відчуття легкості в тілі.

Учасниці також описують зміни у стані:

«Я вперше за довгий час відчула спокій всередині і легкість у тілі».

«Після переїзду через війну я жила в постійній тривозі. Цей проєкт допоміг мені навчитись справлятись з стресом, і не тримати все в собі, в мене знизилась внутрішня тривога, та відчуття постійної напруженості».

Один із кейсів — жінка, яка після вимушеного переїзду за кордон зіткнулась із відчуттям внутрішньої тривоги, та безсонням. Протягом кількох тижнів роботи через тілесні практики вона відзначила покращення сну та зниження рівня напруги.

За словами Романюк, проблема часто полягає не в «слабкій силі волі», а в перенавантаженій нервовій системі, яка залишається у стані постійної активації.

Вона продовжує розвивати підхід «Дотик» на міжнародному рівні, працюючи не лише з жінками в Україні, а й за її межами. Зокрема, перебуваючи в США, вона застосовує цей підхід у роботі з жінками, які стикаються з хронічним стресом і внутрішньою напругою. Паралельно вона працює над створенням цифрового формату, який дозволить зробити тілесні практики більш доступними для ширшої аудиторії, зокрема за межами України.