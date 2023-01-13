«Українська команда» передала військовим спеціальні комплекти форми з Німеччини - Артур Палатний

Волонтерський штаб «Українська команда» передав спеціальні комплекти форми з Німеччини українським захисникам, які виконують завдання у безпосередній близькості до ворога.

Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні «Українська команда» передає спеціальні комплекти одягу нашим воїнам одного з Легіонів. Ці спеціальні костюми ми отримали з Німеччини від наших партнерів. Комплекти для спецодягу допоможуть нашим захисникам, які виконують завдання у безпосередній близькості до ворога, лишатися непомітними, а головне в теплі. А отже, збережуть їхні життя», - повідомив Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» організувала збір 2 мільйонів гривень та придбала для бійців Центру спеціальних операцій дрони-камікадзе. Вони вже нищать ворожу техніку у найгарячіших точках.