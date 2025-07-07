Українська компанія "Мономах" продавала чай до РФ - власника вже шукають

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Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу санкцій, за якою український чай потрапляв на російський ринок попри війну. Один із бенефіціарів «Мономаха» зник 16 червня й перебуває в розшуку.

Про це пише БізнесЦензор.

СБУ оголосила у розшук співвласника одного з найбільших українських виробників чаю та кави АТ «Мономах» Тараса Барабаша.

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За інформацією на сайті МВС, датою зникнення бізнесмена вказано 16 червня.

За даними судового реєстру, 10 червня СБУ здійснила обшуки в офісах «Мономаху» та у низки співробітників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства, співвласник «Мономаха», попри встановлену заборону, організував схему постачання продукції до країни-агресорки шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти — до РФ.

Для цього він залучив бухгалтерку «Мономаха», а також очільника відділу експортних продажів компанії, на якого у Польщі оформлена компанія Lovare Sp. z o. o. Водночас він є директором білоруського ООО «Натур Текнолоджис».

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Відтак, вироблену в Україні продукцію організатори схеми експортували до Польщі на адресу компанії «Lovare Sp. z o. o.», після чого вона постачалася на адресу білоруської «Натур Текнолоджис», а в подальшому товар продавали російським компаніям для продажу на ринку РФ.

Зокрема, слідчим СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського ООО «ЛДК», який працював щонайменше до травня 2024 року, свідчать матеріали справи.

Солом’янський районний суд Києва визнав аргументи СБУ переконливими та арештував вилучені під час обшуку у бухгалтерки «Мономаха» смартфон та ноутбук. Водночас суддя відмовився обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і відправив під цілодобовий домашній арешт.

За даними YouControl, АТ «Мономах» належить Богдану Барабашу (60,05%) і Тарасу Барабашу (39,94%). Після повномасштабного вторгнення Росії до України та заборони російських чайних брендів, які до війни займали до 40% ринку, «Мономах» подвоїв виторг до 2,3 млрд грн 2024 року та зайняв понад 25% частки ринку чаю в Україні.

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Близько третини всіх продажів (понад 700 млн грн) припадає на найбільшу торговельну мережу країни — АТБ, решта — на ритейлерів Metro, «Варус», «Сільпо», Auchan, Novus та інші. Крім того, компанія активно постачає продукцію за державними контрактами — для «Укрзалізниці», медичних установ, Національної гвардії та Збройних сил України.

Водночас товари під брендами «Мономах» і «Lovare» досі продаються на російських маркетплейсах. Зокрема, їх можна знайти на Wildberries, що сплачує податки до бюджету РФ, а також на Ozon, власником якого є структура АФК «Система» російського олігарха Юрія Ковальчука — наближеного до Володимира Путіна.