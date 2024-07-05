Українська лють: Нацполіція показала феєричне знищення окупанта у ближньому бою (відео)

Ворог зазнав втрат.
Нацполіція показала феєричне знищення окупанта у ближньому бою. Кадри зафіксовані в центрі Вовчанська.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Деталі
Як пише Бутусов, воїн бригади Нацполіції "Лють" знищує у ближньому бою російського піхотинця в центрі Вовчанська поблизу дев'ятиповерхової будівлі.
"Будинок, який обороняють поліцейські, перебуває під щільним обстрілом з усіх видів зброї", – акцентував він.
Нагадаємо, станом на ранок 5 липня 2024 року ЗСУ знищили 548 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових.
Читайте також: