Українська лють: Нацполіція показала феєричне знищення окупанта у ближньому бою (відео)

Нацполіція показала феєричне знищення окупанта у ближньому бою. Кадри зафіксовані в центрі Вовчанська.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

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Як пише Бутусов, воїн бригади Нацполіції "Лють" знищує у ближньому бою російського піхотинця в центрі Вовчанська поблизу дев'ятиповерхової будівлі.

"Будинок, який обороняють поліцейські, перебуває під щільним обстрілом з усіх видів зброї", – акцентував він.

Нацполіція показала феєричне знищення окупанта у ближньому бою

Нагадаємо, станом на ранок 5 липня 2024 року ЗСУ знищили 548 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових.

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