Українська модель, знайдена в тяжкому стані в Дубаї, розповіла свою історію прихильниці Путіна

Марія Ковальчук

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Українську модель Марію Ковальчук знайшли непритомною в Дубаї в березні. У неї були зламані руки й ноги. Несподівано Марія дала інтерв’ю Ксенії Собчак, яка є російською пропагандисткою.

У цьому інтерв’ю Ковальчук розповіла, що сталося.

Вона заперечила офіційну версію слідства про те, що її могли продати. Модель стверджує, що приїхала до Дубая просто відпочити.

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Версія подій від Марії Ковальчук

Як з’ясувалося з інтерв’ю, Марія, яка наразі проходить реабілітацію в Норвегії, «поїхала до Дубая святкувати день народження подруги та робити фотосесію». Після від’їзду подруг вона залишилася сама. У лобі готелю дівчина зустріла знайомого, з яким раніше спілкувалася в караоке-клубі. Він запропонував їй переночувати в їхньому номері та пообіцяв допомогти з приватним літаком до Таїланду.

«Я розповіла, що у мене прогорів квиток і зараз немає можливості рухатися кудись далі. У мене закінчилася бронь у готельному номері, і вони запропонували допомогу, мовляв, можу з ними піти до їхнього номера, а далі Артем запитає у батька, щоб той дав йому скористатися приватним літаком, щоб ми всі разом полетіли до Таїланду. Тобто молода весела компанія, чому б і ні», — згадує Марія Ковальчук.

За словами моделі, в готельному номері почався жах: чоловіки вживали алкоголь, нюхали білу речовину, поводилися агресивно, погрожували та говорили, що «вона належить їм». Вони відібрали у неї особисті речі й паспорт, натякали на сексуальні домагання та не дозволяли залишити номер.

Втеча та загадкові обставини

У якийсь момент Марії вдалося втекти і сховатися у недобудованому будинку, проте після цього її пам’ять обривається. Наступне, що вона пам’ятає, — це допомога перехожих. Дівчина припускає, що її або сильно побили, або скинули з висоти. Фактів сексуального насильства вона не підтвердила.

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Серед головних фігурантів справи — Артем Папазов, син донецького бізнесмена, а також кілька росіян і білорусів. Поліція Дубаю заявила, що модель травмувалася після падіння з будмайданчика, проте українські правоохоронці розглядають справу як можливу торгівлю людьми.

Нагадаємо, українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми у справі Марії Ковальчук. Наразі дівчина пересувається за допомогою колісного крісла та милиць. Її мати раніше заявляла, що після зникнення дівчину знайшли лише через 10 днів без телефона та документів і що родині пропонували $2 млн за мовчання. Також рідні моделі вважають, що перебіг слідства блокується через вплив батьків фігурантів.