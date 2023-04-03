Українська молитва у Покровському соборі та президентські вибори в Чорногорії: головні новини ночі 3 квітня

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Головні новини ночі 3 квітня 2023 року:
- Обстріл Костянтинівки "Ураганами": кількість постраждалих зросла Читати далі –>
- Вперше за десятки років: у Покровському кафедральному соборі прочитали молитву українською мовою Читати далі –>
- У Чорногорії відбулися президентські вибори: кого обрали Читати далі –>
- Концерн Rheinmetall будує центр обслуговування для танків, які Захід передає Україні Читати далі –>
- Руйнівний торнадо у США: кількість загиблих зросла до 32 Читати далі –>
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