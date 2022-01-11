Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Українська "Мрія", яка застрягла в Польщі, після ремонту вирушає до Китаю

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українська "Мрія", яка застрягла в Польщі, після ремонту вирушає до Китаю

УНІАН

Український літак "Мрія" відлітає до китайського аеропорту Тяньцзінь.

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", який через технічну несправність застряг у польському аеропорту “Ясьонка” (Жешув) 10 січня, після ремонту відлітає до Китаю.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник аеропорту в Жешуві Вальдемар Мазгай.

За його словами, українська "Мрія" відлітає із Жешува до аеропорту Тяньцзінь (Китай).

"Інший український літак Ан-26 з фахівцями ДП "Антонов", які прилетіли напередодні для усунення пошкоджень літака, вже вилетів назад в Україну", - додав Мазгай. Цю інформацію підтверджує ресурс Flightradar24.com, який відслідковує польоти повітряних суден у реальному часі. 

Нагадаємо, 10 січня українська "Мрія" не змогла вилетіти з Польщі через пошкоджене шасі. Цю несправність виявили фахівці після приземлення у польському аеропорті Жевуш. Повідомлялося, що техніки планували також перевірити інші деталі "Мрії". 

Нагадаємо, що в американському місті Ель-Кахон, що в Каліфорнії, розбився невеликий літак марки Learjet. Ніхто не вижив. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Наступна публікація