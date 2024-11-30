Українська нація може зникнути через 180 років: відома лікарка про демографічну ситуацію

Ольга Богомолець зауважила, що в Україні зараз йде шалене, катастрофічне збільшення смертності і зменшення народжуваності, за таких умов українці можуть зникнути, навіть не враховуючи втрати на війні та еміграцію.

Українська нація може зникнути через 180 років, якщо демографічна ситуація залишиться незмінною.

Про це заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець в ефірі "Вечір.LIVE".

Богомолець зауважила, що в Україні зараз йде шалене, катастрофічне збільшення смертності і зменшення народжуваності. За таких умов, як каже лікарка, українці можуть зникнути, навіть не враховуючи втрати на війні та еміграцію.

"Це шість поколінь по 30 років – нуль українців залишається. Тобто, звичайно, території залишаться, хтось на них буде сіяти зерно, хтось буде, але це будуть вже не українці", – зазначила лікарка.

Нагадаємо, від початку великої війни населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть. Все це – через відтік біженців, падіння народжуваності і загибель людей на війні. Такі дані наводить ООН.

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