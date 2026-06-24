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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2005
Час на прочитання
1 хв

Українська область здригнулася від атаки РФ: "приліт" по підприємству

Попри масштабну пожежу через російську атаку, минулося без загиблих і поранених.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російські дрони

Російські дрони / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Російські дрони 24 червня атакували промисловий об’єкт у Полтавському районі. На місці влучання виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Ворожі безпілотники завдали удару по одному з промислових об’єктів у Полтавському районі. Як повідомили в ДСНС, пожежу, що спалахнула внаслідок атаки, вже ліквідували.

Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 20 червня ворог також атакував Полтавський район, вбивши двох людей. Ще 13 людей, зокрема шестеро дітей, отримали поранення. Окупанти влучили по території двох підприємств, пошкодивши будівлі, автомобілі та навколишні житлові будинки. Через удар також виникли перебої з електропостачанням.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2005
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