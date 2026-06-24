Українська область здригнулася від атаки РФ: "приліт" по підприємству

Російські дрони / © ТСН

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Російські дрони 24 червня атакували промисловий об’єкт у Полтавському районі. На місці влучання виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Ворожі безпілотники завдали удару по одному з промислових об’єктів у Полтавському районі. Як повідомили в ДСНС, пожежу, що спалахнула внаслідок атаки, вже ліквідували.

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Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 20 червня ворог також атакував Полтавський район, вбивши двох людей. Ще 13 людей, зокрема шестеро дітей, отримали поранення. Окупанти влучили по території двох підприємств, пошкодивши будівлі, автомобілі та навколишні житлові будинки. Через удар також виникли перебої з електропостачанням.

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