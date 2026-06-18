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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1028
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Українська область здригнулася від вибухів: "прильоти" наробили лиха, є постраждалий

Нічна атака російських дронів на Полтавщину спричинила руйнування у двох районах області та знеструмлення споживачів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російський дрон «Шахед»

Російський дрон «Шахед»

Доповнено додатковими матеріалами

Полтавська область у ніч проти 18 червня опинилася під масованим ударом російських дронів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в об’єкти енергетики, промисловості та будинок, є поранений.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Уночі російські війська атакували два райони області. У Полтавському районі під удар потрапили промислове та приватне підприємства. Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання й адміністративну будівлю. Одна людина зазнала травм і була госпіталізована.

Крім того, російські безпілотники влучили у приватний будинок та обʼєкт енергетичної інфраструктури. Через це сталося відключення електроенергії. Бригади АТ «Полтаваобленерго» вже працюють над відновленням електропостачання.

У Миргородському районі через падіння БпЛА пошкоджено складські приміщення.

В обох випадках минулося без загиблих та додаткових постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. За даними Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, вибухи пролунали в Києві та області, Очакові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Полтаві, Запоріжжі та на Одещині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1028
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