"Українська оборонна промисловість" спростувала постачання Росії запчастин до літаків

В АТ наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення підприємства "УОП" не експортували названу у ЗМІ продукцію.

АТ "Українська оборонна промисловість" спростувала інформацію про те, що підприємства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ХМЗ "ФЕД" "Київський завод "Радар" працюють із російською компанією "Авиа ФЭД сервис".

Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

У заяві вказано, що від 2014 року "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", "ХМЗ "ФЕД" і "Київський завод "Радар" не працюють із російською компанією "Авиа ФЭД сервис", а також не мали та не мають контрактів із LINKER (ОАЕ) і "Бакайторг1" (Киргизстан).

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"Також повідомляємо, що з початку повномасштабного вторгнення підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" взагалі не експортували зазначену в матеріалах продукцію", – наголосили в "УОП".

Йдеться про компоненти для літаків і гвинтокрилів виробництва деяких підприємств "УОП", про що повідомляло видання "Важные истории".

"Зібрані під час відповідної перевірки матеріали були передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування", – додали в АТ.

Нагадаємо, напередодні видання "Важные истории" повідомило, що авіапромисловість Росії продовжує отримувати постачання від компанії "Авиа ФЭД сервис", яка закупила більшу частину запчастин в Україні. Видання також опублікувало перелік цих запчастин.

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