Українська ППО за добу знищила понад 15 літальних апаратів ворога

У повітряному бою з українським СУ-27 противник втратив 2 винищувачі СУ-30 СМ.

Система ППО стійко витримала перші удари противника та знищила впродовж доби понад 15 літальних апаратів ворога.

Про це повідомив у відеозверненні речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

“О 5-тій ранку повітряні війська агресора завдали масованих ракетно-бомбових ударів по українських містах та військових об’єктах Збройних сил України. Першими ці удари прийняли на себе повітряні сили ЗСУ. Система ППО стійко витримала ці перші удари противника, головними мішенями яких стали об’єкти військової інфраструктури, військові аеродроми, радіолокаційні станції, склади та інше. Однак авіація Повітряних сил успішно вийшла з-під удару противника та протягом доби нанесла нищівних втрат ворогу”, - сказав Ігнат.

За його словами, у повітряному бою з українським СУ-27 противник втратив 2 винищувачі СУ-30 СМ.

“Також бомбардувальники СУ-24 М, розвідники СУ-24 МР та штурмовики СУ-25 української військової авіації кілька разів завдавали потужних ракетно-бомбових ударів в районі аеродрому Гостомель і повернулися без втрат. Саме там під Києвом противник висадив із кількох десятків бойових вертольотів десант, аби захопити плацдарм на околицях нашої столиці. Українські сили оборони, включаючи авіацію, танки та артилерію не дозволили ворогові здійснити свій задум і успішно знищують окупантів. Впродовж нинішньої доби системою протиповітряної оборони України знищено понад 15 літальних апаратів ворога, десятки крилатих ракет “Калібр”, а також ракети оперативно-тактичних комплексів “Іскандер”. Остаточна інформація ще уточнюється”, - сказав Ігнат.

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Як повідомлялось, орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 одиниць, бойових броньованих машин – до 130 од.