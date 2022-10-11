Українська ППО збила 20 крилатих ракет з 28 випущених Росією і 13 іранських дронів "Shahed-136"

За день українські захисники збили два десятки ворожих ракет.

Сьогодні, 11 жовтня під час масованого ракетного обстрілу РФ території України українська протиповітряна оборона знешкодила два десятки ворожих ракет.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Станом на 13:30 11 жовтня російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу "Калібр", іранські БпЛА-камікадзе "Shahed-136".

Всього по території України противник здійснив 28 пусків крилатих ракет:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

12 крилатих ракет "Калібр".

Загалом силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі.

"Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами Повітряне командування "Південь" Повітряне командування "Центр" Повітряне командування "Схід" Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що другий день поспіль РФ атакувала територію України ракетами. Загалом ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури та цивільні будівлі. Зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.

На думку військового експерта Олега Жданова, якби країни Заходу надали Україні половину своїх систем ППО – їх би вистачило протидіяти російським атакам.

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