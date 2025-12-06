ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
25
2 хв

Українська ППО збила ракету з ПЗРК під час нічної масованої атаки РФ по Україні — Ігнат

Речник ПС Юрій Ігнат розкрив подробиці нічного масованого удару 6 грудня, коли по Україні Росія запустила понад 700 засобів повітряного нападу.

Світлана Несчетна
Юрій Ігнат

Речник ПС Юрій Ігнат

У ніч проти 6 грудня була одна з рекордних російських атак по Україні — понад 700 засобів повітряного нападу.

Про це повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в етері КИЇВ24.

«Сьогодні ми бачили велику атаку, одну з рекордних атак. Понад 700 засобів повітряного нападу. Це, безумовно, величезна кількість, яка рухалась по всій території держави. Сьогодні географія удару була велика. Як бачимо, якщо з крилатими ракетами дійсно впорались, з 34-х 29 крилатих було перехоплено, збито. І зенітними ракетними комплексами, і авіацією нашою, сьогодні винищувачі попрацювали. Також є збиття ПЗРК, якщо буде наше підтвердження», — сказав він.

Юрій Ігнат розповів, що українська ППО збила ракету з ПЗРК під час нової нічної масованої атаки РФ по Україні.

«Із ПЗРК вже є у нас такі рекордсмени, які збивають понад п’ять крилатих ракет. Навіть такі люди в нас в повітряних силах є. І тому сьогодні по крилатих, звісно, дуже непоганий результат. Ну, балістика, ви бачите, географія балістичних ракет доволі велика. Це і Одещина, і Київщина, Запорізька, Дніпропетровська область. Це такий розосереджений удар. Зрозуміло, що системи, які можуть перехоплювати, це „Петріот“. Було там балістичне перехоплення, ще кілька там не досягло своїх цілей. Але маємо, на жаль, влучання», — розповів він.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня РФ вдарила по об’єктах енергетики восьми областей.

25
