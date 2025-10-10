Українська ракета "Фламінго": експерт назвав важливий нюанс в оцінці її можливостей

Запуск ракети "Фламінго" / © скриншот з відео

Ще зарано остаточно хвалити або критикувати українські ракети «Фламінго». Необхідно зібрати точну статистику влучань порівняно зі статистикою вильотів.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» заявив Валерій Боровик, засновник оборонної компанії «First Contact» та учасник бойових дій.

Він наголосив, що перед тим, як робити остаточні висновки щодо нової системи, необхідно мати порівняльну статистику вильотів та влучань.

«Скільки ракет було випущено, скільки досягли цілі, скільки виявляться бракованими, скільки будуть збиті ППО противника. Тоді можна буде робити дійсно виважені висновки», — сказав експерт.

Є чимало критиків ракет, які говорять про застарілу модифікацію, тощо. Інші кажуть, що зброя — краща за «Томагавки».

Тож лише на основі таких даних, акцентує він, можна виважено ухвалювати рішення про масштабне фінансування і серійне виробництво.

Нагадаємо, Україна почала застосовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Ключові характеристики зброї:

пролітає на висоті близько 50 метрів над поверхнею;

має дальність понад 3000 км;

оснащена потужною бойовою частиною вагою приблизно 1150 кг.

Якщо «Фламінго» зможуть пробивати російську протиповітряну оборону, це радикально підвищить руйнівний потенціал української кампанії DeepStrike. Великий радіус дії ракети дозволяє маневрувати курсом і заплутувати системи ППО під час наближення до цілі.

The Economist повідомляє, що для виробництва «Фламінго» використовують відновлені радянські турбовентиляторні двигуни, а корпуси з вуглепластика виготовляють за шість годин. Наразі випускають по дві-три ракети FP-5 на добу, але до кінця місяця планують наростити виробництво до семи одиниць щодня. Орієнтовна ціна однієї ракети — близько $500 000. Для порівняння в статті наводяться характеристики американської ракети Tomahawk, яка дорожча приблизно вчетверо, має менший радіус дії і менше корисне навантаження. Хоча, зауважують аналітики, ймовірно, вона точніша і складніша для ураження.