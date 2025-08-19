Українська ракета «Фламінго»: коли побачимо бойове застосування

Далекобійна українська крилата ракета «Фламінго»

Реклама

Вже цьогоріч побачимо бойове застосування української ракети «Фламінго».

Про це в етері КИЇВ24 повідомив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

«Україна розпочала серійне виробництво нової крилатої ракети „Фламінго“. Її дальність сягатиме 3 тисяч кілометрів. Це фактично вдвічі більше ніж у сучасної версії Tomahawk Block V, яка летить на понад 1600 км», — розповів експерт.

Реклама

Дальність дозволяє здійснювати пуск ракет на досить суттєвій відстані від лінії зіткнення. Втім, підготовка комплексу потребує часу, зазначив Ігор Романенко.

Стверджується, що нова зброя вже перебуває в серійному виробництві, і з її допомогою можна буде завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії.

Раніше експерт Романенко пояснив, чи варто сподіватися, що ця зброя стане «срібною кулею» і скільки таких ракет потрібно, щоб завдати Росії відчутної шкоди.