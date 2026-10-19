Українська родина купила будинок у селі з німецькою історією: що знайшли на ділянці (фото, відео)

Родина купила будинок в селі / © Instagram

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Українська родина придбала старовинну садибу в селі, яке колись заснували німецькі колоністи. На ділянці площею 0,8 гектара розташовані будинок із сімома кімнатами, великий погріб, численні господарські споруди та напівзруйнована конюшня.

Про покупку, перші враження від нового майна та плани з його відновлення жінка розповіла в соцмережах.

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Будинок із 7 кімнатами та 0,8 гектара землі: що придбала родина

За словами власниці Наталії Дев’яткової, садиба має незвичне планування, великий дах, погріб і чимало господарських споруд. Попереду в родини багато роботи, але й достатньо місця для реалізації власних задумів.

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«Ми купили будинок у селі! Тепер у нас 0,8 гектара землі, з будинком. У домі 7 кімнат і трохи незвичне планування, великий погріб, великий дах, безліч сараїв і господарських будівель», — розповіла українка.

Одна зі споруд особливо привернула увагу родини — стара конюшня. Її дерев’яні опори вже провалилися, тому будівля потребує серйозного відновлення. Однак саме вона може стати частиною давньої мрії чоловіка пані Наталії.

«Поряд стоїть напівзруйнована конюшня з проваленими опорами. Чоловік давно мріє про коника, тож, можливо, з часом здійсниться і ця мрія», — поділилася покупчиня.

Село німецьких колоністів і незвична старовинна садиба

Родину привабив не лише будинок, а й саме село. Колись його заснували німецькі колоністи, і там досі збереглися історичні будівлі. За словами власниці, придбана садиба також вирізняється своєю архітектурою.

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Важливою перевагою стала й відносна близькість до нинішнього місця проживання сім’ї: дорога займає близько 25 хвилин. Тож родина зможе працювати над відновленням будинку, не відмовляючись від звичного доступу до інфраструктури.

«Окрема історія — саме село. Його колись заснували німецькі колоністи, і тут досі збереглися історичні німецькі будівлі. Наш будинок теж незвичний. А від нашого району, де зараз живемо, всього 25 хвилин, тож уся інфраструктура поруч», — зазначила жінка.

© Instagram

© Instagram



Ремонт на роки: як родина планує відновлювати садибу

Попереду в нових власників чимало роботи. На території накопичилося стільки будівельного сміття, що для його вивезення знадобиться не одна вантажівка. За словами жінки, реконструкція триватиме не один рік.

Попри труднощі, родина налаштована облаштувати простір власними руками. Для власниці ця покупка — не просто нерухомість, а можливість створити щось своє та знайти опору в непрості часи.

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«Для мене цей будинок про опору. Про те, щоб будувати й відновлювати, створювати своє. Роботи тут дуже багато, змін не на один рік, а сміття не на один самоскид. І попри все це, попри складні часи, всередині таке відчуття щастя, бо щось твоє може бути створено нашими руками», — розповіла Наталя Дев'яткова.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про українця, який придбав хату з річкою за містом лише за $1500 — за ціною нового iPhone.

Також ми розповідали про незвичний будинок у селі в Казахстані, власник якого пофарбував його в рожевий колір. Яскраве оформлення привернуло увагу сусідів і викликало обговорення в соцмережах.

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