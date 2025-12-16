Українська розвідка підвищила точність ударів по військових цілях у Криму: що під прицілом

Крим / © Pixabay

Інтенсивність і точність ударів українських підрозділів по військових цілях у Криму зросли, що підтверджується об’єктивними даними та послаблює ворога.

Про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі журналістці Новини.LIVE.

«Якщо говорити про плани і взагалі аналізувати, чи покращилася робота ГУР на півострові, чи є у нас шанси, щоб більше російських цілей було там знищено? Ви можете констатувати, що інтенсивність і точність ударів українських підрозділів, підрозділів ГУР, зокрема по військових цілях, об’єктах у Криму, збільшилася. І це те, що підтверджується об’єктивними показниками фото, відео і фіксацією. І ворожа авіація, ворожі засоби протиповітряної, протиракетної оборони, радіоелектронної боротьби — це все сьогодні досяжне для Головного управління розвідки і буде досяжним у майбутньому», — розповів він.

За його словами, кожне ураження, яке регулярно відбувається, робить ворога слабшим, а це означає, що відкриваються нові можливості для роботи ГУР МО та СБУ загалом.

Нагадаємо, що в порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby Служби безпеки України уразили підводний човен класу 636.3 «Варшав’янка». За наявною інформацією, субмарина зазнала критичних ушкоджень і фактично виведена з бойового складу.