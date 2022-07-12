Українська розвідка завдяки спецоперації звільнила з полону окупантів на Херсонщині п'ятеро людей

Україна повернула з полону п'ятьох громадян, які перебували на території окупованої Херсонської області.

Серед них є цивільні громадяни.

Про це повідомляють в ГУР Міноборони.

"Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів. Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб.Один зі звільнених має серйозне бойове поранення", - повідомили в розвідці.

Зараз всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Нагадаємо, що у Харківській області за загадкових обставин почали зникати колаборанти.