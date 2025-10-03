Учениця показала на відео, чим насправді годують в шкільній їдальні: меню викликало шок (фото)

Шкільні обіди / © Скріншот з відео

Учениця однієї з українських шкіл протягом тижня знімала на телефон щоденні обіди у навчальному закладі. Вона хотіла продемонструвати, що харчування у закладі звичайне, просте та водночас ситне. У меню переважають каші, овочі та чай, іноді додають фрукти.

Відео опубліковано у YouTube.

Втім, ролики викликали хвилю обговорень у коментарях. Деякі користувачі звинуватили дівчину у неправді, адже, на їхню думку, у школах вже давно не користуються металевим посудом, а страви є значно різноманітнішими.

Школярка на ім’я Ангеліна записала окреме звернення, де пояснила, що не прагнула когось дискредитувати. За її словами, вона хотіла лише показати реальність своєї школи, яка нічим не гірша за інші. Дівчина наголосила: харчування збалансоване та корисне.

У першому відео школярка продемонструвала обід, що складався з гречаної каші, курятини, салату з огірків та помідорів, шматочка сиру, батона і чаю. Десерт — сливи, яблука та кавун. Наступного дня знову подали гречку, курячу відбивну, салат із перців та помідорів і напій, схожий на кисіль.

В решті відео можна побачити й інші страви: рис, запіканку, локшину з м’ясом, салати з капусти.

Що кажуть користувачі

Відео школярки зібрали десятки тисяч переглядів, сотні коментарів і безліч поширень у TikTok. Думки користувачів розділилися: частина глядачів підтримала дівчину, але були й критичні відгуки.

Багато хто вважає, що саме меню цілком нормальне, хоча подавання страв могла б бути й кращим. У коментарях користувачі писали:

«Їжа нормальна, що тут не так?»

«Якщо не подобається — готуйте вдома й давайте дитині в термосі. Це збалансоване харчування, у мене вдома така сама їжа становить 90% раціону»

«Так ковиряє кашу, ніби вдома щодня їсть омарів з червоною ікрою»

«Подякуйте за таку їжу. У нас іде війна — не подобається, беріть своє»

Значна частина користувачів розцінила харчування в їдальні як просте, але цілком прийнятне, а критику школярки — перебільшеною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні готуються забезпечити безкоштовним якісним харчуванням усіх школярів від 1 до 11 класу на всій території країни від наступного року.