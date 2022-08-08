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Українська штурмова авіація завдала ударів: знищено чверть сотні ворогів та танк

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Українська штурмова авіація завдала ударів: знищено чверть сотні ворогів та танк

Командування Повітряних Сил

Українською штурмовою авіацією та гелікоптерною парою завдано три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • За їх результатами та роботою ракетно-артилерійських підрозділів з виконання вогневих завдань, підтверджені втрати ворога в кількості 24 росіяни, танка Т-62 та ще 5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки.
  • В районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів.
  • Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
867
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