Українська штурмова авіація завдала ударів: знищено чверть сотні ворогів та танк

Українською штурмовою авіацією та гелікоптерною парою завдано три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- За їх результатами та роботою ракетно-артилерійських підрозділів з виконання вогневих завдань, підтверджені втрати ворога в кількості 24 росіяни, танка Т-62 та ще 5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки.
- В районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів.
- Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
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