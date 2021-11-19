Українська спецслужба затримала бойовика, який штурмував Луганський аеропорт

Мешканець Луганська був командиром тактичної групи у бригаді “спецпідрозділу”.

Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині колишнього бойовика так званого “спецпідрозділу МДБ ЛНР”, який брав участь у захопленні Луганського аеропорту.

Про це повідомили у п’ятницю, 19 листопада, в пресслужбі СБУ.

За інформацією української спецслужби, мешканець Луганська на початку російської агресії у 2014 році обіймав посаду командира бойової тактичної групи в “окремій бригаді спецпризначення “Одеса” так званого “МДБ ЛНР” і брав особисту участь у збройному спротиві силам АТО/ООС.

“Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів. Представник т.зв. “МДБ” координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами”, - йдеться у повідомленні.

Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їх лави і тривалий час переховувався на території РФ, але його виявили та затримали.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, українські військовослужбовці у зоні проведення ООС затримали на лінії розмежування у Луганській області бойовика з угруповання “ЛНР”. Він виявився уродженцем російської Якутії із посвідкою на проживання в ОРДЛО.

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