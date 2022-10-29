Українська сторона відреагувала на заяву Росії про розірвання "зернової угоди": "Примітивний шантаж"

Речник Зеленського Сергій Нікіфоров, керівник ОП Андрій Єрмак та очільник МЗС Дмитро Кулеба відреагували на зухвалу заяву Росії про розірвання "зернової угоди".

Україна відреагувала на заяву Росії про розірвання "зернової угоди" через вибухи в окупованому Севастополі. Так, у пресслужбі Зеленського кажуть, що очікують реакцію Туреччини та ООН на відповідні російські заяви, адже Україна з Росією не підписувала жодних прямих угод.

Про це у коментарі Суспільному повідомив речник президента Зеленського Сергій Нікіфоров.

"Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів", — сказав Нікіфоров.

Своєю чергою, керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав такі рішення Росії "примітивним шантажем".

"Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах…Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця", — написав Єрмак у своєму Телеграмі.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави вимагати від РФ припинити "голодні ігри" та повернутися до своїх зобов’язань.

"Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей", — написав Кулеба у Твітері.

Зазначимо, Київ не підписував прямих домовленостей з Російською Федерацією. У липні "зернову угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів".

Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала і Росія. Від турецької сторони документ підписав міністр оборони Хулусі Акар, від РФ — міністр оборони Сергій Шойгу.

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