Українська ударна авіація добряче поколошматила окупантів: знищена ворожа техніка, 9 БпЛА і кількадесят вояк

Українські пілоти завдали нищівних ударів по позиціях російських окупантів.

В результаті знищена ворожа броньована техніка та кілька десятків військовслужбовців РФ.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Протягом доби 8 червня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Знищено щонайменше 10 одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків рашистів", - повідомляють Повітряні сили.

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Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 8 червня уразили два безпілотні літальні апарати "Орлан-10", ще 7 БпЛА.

Напередодні, 7 червня ударна авіація, під прикриттям винищувачів, знищила близько 8 одиниць техніки, уразила склади пально-мастильних матеріалів, склади боєприпасів ворога та живу силу ворога.

На сьогодні штурмовиками та бомбардувальниками Повітряних Сил ЗС України від початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснено понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах російських окупантів.

Нагадаємо, що російські окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ і наступають на Слов'янськ.

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