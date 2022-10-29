"Українська влада спровокувала Москву": у Житомирі посадовиця ліцею виправдовувала агресію РФ

Зрадниця просувала наратив, що збройної агресії з боку росіян немає.

У Житомирі правоохоронці затримали посадовицю місцевого ліцею. Прихильницю путінських військ підозрюють у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії, а також глорифікації її учасників.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Слідсво встановило, що заступниця директора одного з житомирських ліцеїв у квітні 2022-го біля зруйнованого російською ракетою ліцею обмовляла українську владу. Зрадниця заявляла колегам, мовляв, у знищенні навчального закладу винна Україна, а не армія РФ.

Житомирянка намагалася переконати працівників закладу, що українська влада спровокувала Москву, яка проводить "спецоперацю", стріляти. "Вона засуджувала дії української влади, стверджуючи, що потрібно було домовитися з РФ та прийняти їхні умови", - йдеться у повідомленні.

Підозрювана виправдовувала злочини російських збройних сил. Мовляв, окупанти ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та чинної влади, а Путін не віддавав наказу про повномасштабне військове вторгнення в Україну. Зрадниця просувала наратив, що збройної агресії з боку росіян немає, а Крим завжди належав РФ.

Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу путіністці та відсторонення від займаної посади.

Як повідомлялося, у Миколаєві Служба безпеки України затримали місцеву мешканку, яка шпигувала на користь армії агресорки Росії. Прихильниця путінських військ збирала розвіддані щодо переміщень української військової техніки, а також координати стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури на території регіону.

Читайте також: